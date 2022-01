Ricoverato d’urgenza: preoccupazione per Vittorio Cecchi Gori, come sta

Il nome di Vittorio Cecchi Gori non ha bisogno di presentazioni, infatti venire a conoscenza dei dettagli e di tutti i retroscena del suo malessere, sconvolge. L’imprenditore sta vivendo un periodo di grande difficoltà, perché le sue condizioni di salute vacillano. Sapere la ragione di questo suo malessere lascia senza parole. Salta fuori la verità.

Con Vittorio Cecchi Gori abbiamo a che fare con un personaggio famoso e complesso. Inizia nel mondo del cinema, ambito nel quale oltre a far diventare grande il suo nome, riesce ad ottenere grandi traguardi, ma non solo. Anche la politica e l’imprenditoria diventano il suo asso nella manica, perché ha deciso di esplorare altre strade che lo rendono un professionista. Come per qualsiasi persona sulla faccia della terra, troppo lavoro stanca, o meglio, nel suo caso ci sono state delle complicazioni gravi che gli hanno causato uno stato di salute preoccupante.

Inizia la sua florida carriera lavorando nel mondo della produzione cinematografica, al fianco del padre Mario Cecchi Gori, con il quale lavorano a capolavori famosi in tutto il mondo, come Il Postino. E’ proprio con questo gioiello del cinema italiano che nel 1996 vincono l’Oscar per il miglior film, ed è solo uno dei tanti successi.

Di recente, si è parlato di lui per le dichiarazioni fatte da Valeria Marini, sua ex compagna storica e attuale concorrente del Grande Fratello Vip. In ogni caso, non si può negare che sia un personaggio famoso e di cui non si può non conoscere parte della sua vita. Ha fatto così tante cose!

Nel tempo affronta nuove sfide, approda nel mondo nel calcio nel 1993, quando muore il padre, e fino al 2002 è il Presidente della Fiorentina. Continua a scalare il successo, infatti contemporaneamente diventa un Senatore del Partito Popolare italiano, erede diretto di Democrazia Cristiana.

La sua vita però è contraddistinta da drammi, l’ultimo lo vede agli arresti domiciliari a causa dell’accusa di bancarotta fraudolenta per quando è stato Presidente della squadra della Fiorentina. La notizia di oggi però sconvolge tutti, sta malissimo!

Vittorio Cecchi Gori in ospedale: la verità

Tra i tanti dolori causati dal coronavirus c’è anche il dramma di Gerry Scotti, e non è il solo. Perché il protagonista delle notizia di oggi, Vittorio Cecchi Gori, ha vissuto un periodo terribile dal quale sembra non riuscire a riprendersi più. Le condizioni di salute sono peggiorate, e nonostante le cure intraprese ha preso il virus, e adesso i danni sembrano essere irreparabili.

E’ ricoverato all’Ospedale Gemelli di Roma per una grave insufficienza respiratoria. Tempo fa aveva contratto il virus, nonostante avesse già più di due dosi, ne aveva ben tre! Con tutto il fatidico quanto criticato, super green pass, ha beccato questo terribile male che dalla fine del 2019 ha messo a soqquadro il mondo.

Si tratta nello specifico di gravissimi problemi polmonari, per cui sicuramente si tratta dei tragici “effetti post-Covid”. Ebbene sì, non si sta male soltanto quando si contrae la malattia, ma anche in seguito. Ci sono terribili conseguenze che attaccano soprattutto i polmoni e il cuore.

Gente più fragile, con altre patologie e avanti con l’età, vive un incubo senza fine. Adesso, è ricoverato nel Reparto Solventi, quello che di solito accoglie pazienti come il Papa, quindi di certo è tenuto sotto osservazione nel migliore dei modi.

E’ negativo, ma non si è ancora ripreso, anzi continua a essere sottoposto a cure per garantire la guarigione nel miglior modo possibile. Ancora ricoverato d’urgenza, si attendono ulteriori accertamenti, al momento restiamo aggiornati.