La star di Ballando con le Stelle è una vera istituzione e sapere che sta male, gela. La verità è che le persone vivono dei drammi duri da superare, a volte tacciono, ma in altri casi devono per forza buttar fuori tutto. Affrontare con grinta è un ottimo modo per reagire, ma non sempre basta.

Scoraggiarsi è una delle fasi che passano anche i guerrieri più coraggiosi. Le chemio e le cure per le persone che hanno dei mali così gravi, sfiancano e buttano a terra non solo il fisico, ma anche l’umore. La star in questione ne parla spesso, per infondere speranza e metabolizzare tutta la situazione. Il problema è che però adesso la paura sta prendendo il sopravvento. Ecco gli ultimi aggiornamenti della sua condizione, i fan sono tristi.

Essere forti non basta, specialmente quando i medici non raccontano delle notizie molto belle. Il format ballerino di Rai 1 è fatto di professionisti, e non solo. Si tratta di uno show inedito che accompagna i sabato sera del pubblico a casa, specialmente per chi ama la danza e le sfide al cardiopalma. Il dramma di oggi però mette un po’ in secondo piano le prove, perché è davvero triste.

Come quella della protagonista di oggi, una vera artista e professionista che sembra non avere pace. Il coraggio è dalla sua parte, ma anche avere paura è un sentimento comune e naturale per l’essere umano. Arriva il racconto senza filtri e veritiero.

Star di Ballando con le Stelle parla a cuore aperto

Ci sono anche belle storie però. C’è chi dopo il dramma vive la gioia, e si tratta di un personaggio televisivo molto amato. Il fatto è che non sempre i dolori sono duraturi, o meglio a volte sono delle fasi, ma in altri casi sono delle vere e proprie problematiche di una certa importanza. La protagonista di oggi vive questa condizione ormai da un certo periodo, infatti a parlare è la stanchezza mentale, oltre che al dolore del male.

Quello che dovremmo riconoscere è che dietro una malattia così grave, come il cancro, ci sono anche dei pesanti disagi psicologici. Perché è una malattia che colpisce l'essere umano in tutta la sua persona. Carolyn Smith è l'artista di cui parleremo oggi. Triste, amareggiata, ma soprattutto spaventata da quello che sta accadendo.

La 61enne ha scoperto sei anni fa circa di avere un tumore al seno. Le chemio la stavano aiutando, ma un’altra difficoltà incombe nel suo cammino. Si tratta di problemi al fegato, che in condizioni poco ottimali non è in grado di sopportare queste cure, altrimenti le conseguenze potrebbero farla stare davvero male.

“L’intruso”, cioè il nome che da al cancro, potrebbe crescere e farle avere una brutta ricaduta. Infatti, lo spavento è proprio nell’aver bloccato il ciclo di chemioterapia, visto il peggioramento del fegato. La stessa afferma:

“Ho dovuto interromperla da qualche mese, perché la bilirubina era altissima e se avessi continuato il danno sarebbe diventato irreversibile. Ed ho paura, perché senza la TDM1, che è l’unica cura che funziona con questo tipo di cancro, per i medici esiste il 65 per cento di possibilità che possa ripresentarsi. Ho fatto la Tac e la Pet venerdì scorso, sono pulite, non c’è niente, per fortuna, però chissà.”

Nonostante la tristezza, non si perde d’animo, e le sue parole sono un grande esempio di forza. Confessa:

“Io amo la vita e non voglio perderne nemmeno un istante, anche mentre faccio la chemio, anche quando mi sento a pezzi e capita, certo che capita. Sa come reagisco, allora? Salgo in auto, metto la musica al massimo, guido senza meta, piango un po’, poi torno a casa e ricomincio, più forte di prima.”

Insomma, una Donna con coraggio da vendere, ed una storia da cui apprendere.