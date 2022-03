Oroscopo del 14 marzo 2022: Ariete vincente e Leone perdente!

Troviamo un modo per iniziare la settimana con il piede giusto. Leggere l’Oroscopo e le previsioni della giornata, potrebbe essere il metodo migliore per approcciarsi a questo periodo. Si tratta di una fase di evoluzioni alternate da stasi, i cui effetti condizionano i segni fortunati e non.

Occhi al cielo, dimentichiamoci per un momento che siamo sul pianeta terra. Passiamo la maggior parte del nostro tempo a subire i disagi della giornata, forse è arrivato il momento di dedicarci ad altro. La nostra spiritualità è importante, e l’Oroscopo ha intenzione di dare qualche consiglio ai fortunati, e qualche dritta per mettere in riga la sorte dei più sfortunati. In qualche parte della classifica ti trovi?

Ci sono delle situazioni un po’ complicate, perché il passato prima o poi bussa sempre. L’Oroscopo non ha intenzione con le sue previsioni di dirti cosa e come agire, ma vuole dare una spinta alle tue energie. Qualsiasi sia il tuo segno, adesso non badare alla classifica, ma a te stesso.

Esattamente, non parliamo di transiti, ma di percorso. Affrontare qualsiasi nuovo progetto può far paura, non per forza agli inizi, ma quando ad un certo punto dopo aver dato il via a sacrifici e sforzi ci si ritrova nella condizione di voler avere qualcosa di solido tutto i piedi.

La vita non è mai così. Prende e dona in maniera del tutto imprevedibile, siamo noi che dobbiamo accogliere in modo “produttivo” quello che ci accade. Ciò che è positivo arriva, ma è l’azione e la realizzazione di sé che generano questa crescita.

Quale mese se non quello di marzo, è il migliore a garantire questo viaggio alla scoperta di noi stessi per agire? Chi prima e chi dopo, in questo periodo si compiranno dei gesti importanti. Dopo la riflessione di gennaio e la chiarezza di febbraio, si passa alla rivoluzione interiore ed esteriore.

Così, tra turbamenti e piccole fugaci gioie, analizziamo il cielo per i fortunati e non, tu dove sei?

Oroscopo: l’Ariete è un vero vincente, e non solo lui!

Che triade quella di oggi, abbiamo due segni di fuoco e uno di terra, rispettivamente: Ariete, Sagittario e Capricorno! Sono tre belle teste dure, delle quali non si discute del fatto che siano i più forti in questo periodo. Soltanto loro con la loro forza interiore possono affrontare questa situazione un po’ ballerina. Se sei della Bilancia sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal guerriero dello Zodiaco, l’Ariete. Che ti dicevo che dopo tanto penare avresti messo su un gran bel progetto? Ed è sul fronte lavoro che tutto si realizza, anche perché la lucidità e la brillantezza mentale torna a farsi sentire. Finalmente, avrai quello che meriti, anche perché l’appoggio sentimentale non mancherà. Consigli: percorri con la tua forza il viaggio che hai deciso di intraprendere, non mollare.

Passiamo all’arciere più ottimista dello Zodiaco, il Sagittario. Arriveranno tanti impegni, ma è proprio il tuo buon umore e la sicurezza maturata che ti porteranno a realizzare quello che desideri. Reduce da un contesto lavorativo turbolento, si torna alla carica. Consigli: non è detto che tutto vada alla perfezione, in amore non sempre si è d’accorso su tutto, ma già il semplice motivo che ti senti più ottimista, è la carica in più necessaria.

Che dire del Capricorno? L’organizzatore dello Zodiaco passa dall’ultimo al primo posto in men che non si dica, ma come fai? Sicuramente ciò è dato dal fatto che è il duro lavoro che fai che ti rende sempre pronto. E’ chiaro che questa strategia non vale per le situazioni imprevedibili, ma hai una buona base di reazione. In amore tutto procede tranquillo. Consigli: con questo non significa che devi tornare ad un atteggiamento assolutistico, anzi applica la tua bravura a situazioni mutevoli in arrivo.

Brutta giornata per il Leone e altri tre!

Niente di bello per il Leone, stessa solfa per lo Scorpione e i Gemelli. La parola d’ordine? Nervosismo! Purtroppo questo pessimo amico regnerà sovrano durante la giornata. Rispettivamente fuoco, acqua e aria, con il vostri tre elementi dovete cercare di mettere in atto le azioni giuste al momento giusto. Se sei del Cancro sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dai Gemelli, lunatici e adatti a plasmarsi alle avversità in arrivo, non siete ben disposti verso gli ultimi eventi della vostra vita. Con questo non significa che al lavoro farete cilecca del tutto, ma è vero che ci saranno parecchi ostacoli che vi bloccheranno. In amore tutto tranquillo, ma è il lavoro da tenere sott’occhi. Consigli: sii deciso, ma non essere affrettato, si sbaglia facilmente con la fretta.

Passiamo all’enigmatico Scorpione, hai perso la testa e sappiamo perché. Stress e irritazione regnano sovrani a causa di un contesto lavorativo pesante, ma neanche le relazioni interpersonali scherzano. Diciamo che nel viaggio della tua vita dovresti prenderti cura di te. Consigli: non dare botte di testa, nel senso non agire in maniera avventata, ma costruisci con calma un piano di riserva a tutto questo malessere.

Concludiamo l’Oroscopo con il segno del Leone, il Re dello Zodiaco ha perso grinta. Non avrai il tempo neanche di respirare al lavoro, perché la situazione sarà così stressante da non darti tregua. L’amore ha qualche incomprensione, visto il clima di confusione, risolvi le questioni in sospeso più in là, dopo i giusti chiarimenti. Consigli: dedicati alle priorità, ma soprattutto ricordati che hai bisogno di tregua.