Dopo Matrimonio a prima vista, festeggia due anni d’amore con lui!

Ha partecipato alla quarta edizione di Matrimonio a prima vista nel 2019, e da poco ha festeggiato due anni d’amore col suo compagno. Un post su Instagram l’indizio più importante. Parliamo di Cecilia De Stefanis e la sua esperienza nel dating show. Lei è stata tra le più amate e apprezzate. Per lei questo esperimento sociale ha significato tanto, e anche dopo aver concluso la sua esperienza nello show ha continuato a seguire gli eventi per rimanere sempre aggiornata e dare la sua opinione in diverse interviste.

“Ho sempre seguito questa trasmissione da casa da quando andava in onda su Sky – ha spiegato – tutto quello che riguarda il mondo della psicologia psicologia mi incuriosisce. Poi, appena finita la mia ultima storia, una mia cara amica mi ha iscritto al programma, ma lo ha fatto per gioco. Dopo qualche mese sono stata contattata dalla redazione e ho fatto le selezioni. Devo dire che queste mi hanno divertito molto. Poi pian piano da un semplice gioco tutto è diventato concreto. Penso sempre che tutto accade per un motivo, ed io ho accettato questa esperienza che indubbiamente mi ha cambiata”.

Matrimonio a Prima Vista, l’esperienza toccante di Cecilia

Cecilia ha sposato al buio Luca: “Nel giorno nostro matrimonio è accaduto qualcosa che non so nemmeno spiegare. È comprensibile che iniziare in questa maniera un percorso matto come questo fa sembrare tutto più facile. La sostanza di questa trasmissione sta nel vedere se due ragazzi che non si sono mai conosciuti prima del giorno delle loro nozze. Alla fine di un viaggio breve ma molto intenso, decidono se vogliono scegliersi. Non penso il problema sia di non impegnarsi. Va detto che spesso ci vuole del tempo”.

“Eppure una scintilla deve accendersi e da lì si può cominciare a lavorare per mettere altro. Mi sono domanda spetto se innanzi a me mi fossi trovata un uomo diverso. Mi sono anche chiesta come poteva andare il mio viaggio e la risposta che mi sono data è stata soltanto una sola. Penso infatti che se non mi fosse scattato nulla, per tutta la buona volontà che avrei comunque messo a continuare questo percorso, sarei potuta sembrare molto antipatica”.