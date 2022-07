Stefano De Martino, che gesto d’amore: Belen senza parole

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, oppure si torna sempre dove si è stati bene, ci sono mille e più detti: Belen e Stefano sconvolgono ancora tutti.

Belen e Stefano sono i conduttori, showman e showgirl più ambiti del momento, quando non si parla di loro? A volte, rimangono persino in silenzio sui social pur di non essere al centro del gossip, ma i loro personaggi sono così presenti nell’immaginario comune, che non se ne può fare a meno. Presunte chiacchiere riferite ad una crisi scatenano il web, dovute proprio a questo fatidico “stand-by sui social”. Ecco come reagiscono i due pupilli della tv.

Li riteniamo pupilli della tv poiché è ormai noto che Stefano e Belen bazzichino un po’ ovunque al momento. Specialmente perché non si tratta più di ruoli secondari, bensì stanno consolidando sempre più la loro carriera nelle vesti di conduttori.

Con l’aspirazione a crescere nel mondo dello spettacolo italiano, hanno tutte le carte in regola per farcela, ma essendo così famosi, i fan non si lasciano scappare alcuni dettagli che li riguardano.

Crisi d’amore per il silenzio del momento? Ecco come risponde il conduttore di Bar Stella e Made in Sud.

Stefano zittisce tutti: Belen è senza parole per il gesto!

In passato il duo aveva già sconvolto i fan, perché è stato proprio dal loro silenzio che i followers hanno notato la presenza di una crisi, dalla quale poi ne è conseguita la rottura. Ad oggi, dopo l’ultimatum di Belen a Stefano per restare insieme, ci si aspetta di tutto, ma fortunatamente la coppia è così brava a gestire la fama che si fa beffe di tutti.

Una Instagram stories e tutto passa: l’amore è sempre più forte! Il gesto di Stefano nei confronti di Belen ha tranquillizzato i fan della coppia del momento. Come già accennato, il duo ha volutamente deciso di comportarsi diversamente rispetto al passato. Infatti, hanno constatato che è meglio mantenere un profilo basso sui social media, ed esporsi poco.

In questo modo, i fan potranno spettegolare meno sulla loro presunta unione o divisione, senza però tralasciare tutto. Infatti, di tanto in tanto condividono scatti rubati, proprio come questo, il quale fa ritornare il duo sulla rotta dell’amore.

Stefano compie un gesto che va al di fuori della norma, l’eccezione che stravolge la regola! Forse, dopo il successo ottenuto con mamma rai e le nuove conquiste, il conduttore è cresciuto ancora. Adesso che è maturato, è consapevole dell’importanza di quello che ha tra le mani, non può rischiare di perderlo ancora.