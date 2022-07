Fan increduli per l’ultima notizia. Cancellato il talent più amato della tv

Creare e trovare un programma che abbia successo in televisione non è affatto facile. Serve un idea geniale, un cast pazzesco e una conduzione che riesca a tenere banco.

Tutto si punta sugli ascolti e sulla pubblicità.

E’ per questo che molti format, con il passar del tempo, sono stati cancellati. Ed è così che accade anche al talent più amato della tv.

Scopriamo insieme di quale si tratta e il motivo che sta alla base

Sky cancella il talent più amato: i fan non ci credono

Sky è un’azienda di telecomunicazione. E’ noto che quando un programma va forte sulla tv satellitare, questa azienda compri il programma per produrlo lui.

L’azienda, ad esempio, comprò XFactor ai tempi firmato e prodotto dalla Rai o anche Pechino Express. Questo può andare a loro pro, ma anche contro.

Non tutti hanno Sky a casa e non è detto che qualcuno voglia spendere dei soldi per l’iscrizione per continuare a vedere il programma desiderato, mentre lui viene allontanato dalla Rai.

Così è successo per il talent più amato, ovvero Italia’s got talent.

Il format era prima trasmesso sulla Mediaset e aveva ascolti da urlo. Nel 2013 una media di 7milioni di telespettatori seguivano il talent con il 30,43% di share.

L’anno in cui è passato a Sky, il format è seguito da un 1milione e 800 di persone con il 6,58% di share.

Nella sua ultima edizione solo 1milione e 300 telespettatori seguivano il programma con il 4%.

Anno dopo anno, Italia’s got talent è calato notevolmente e Sky decide di cancellare il programma. I costi di produzione sono notevoli e non hanno portato gli obbiettivi desiderati. Ci vogliono più soldi per creare il cast rispetto a quello che poi è l’effettivo guadagno.

Il talent show non è l’unico a rischio. Anche XFactor ha visto anni migliori, ma l’azienda ha in mente un’altra idea.

Vuole ancora provare a recuperare gli ascolti per quest’ultimo programma.

La giuria del prossimo anno vedrà un ritorno, quello del rapper Fedez che spiazza tutti con la sua reazione. Lui sarà accompagnato dalla bellissima Ambra Angiolini e dai due nomi del momento, Rkomi e Dargen D’Amico.

Alla conduzione troveremo la grande amica di Fedez e vincitrice di XFactor, Francesca Michelin.

Sky ha voglia di rinnovarsi. Prova a scommettere su dei programmi, ma non sempre va come sperato. Purtroppo Italia’s got talent non ce la fa e viene cancellato