Verità scioccante al Grande Fratello Vip 7: Elenoire Ferruzzi e il dettaglio svelato in diretta

Elenoire Ferruzzi, di cui non si sa il nome all’anagrafe, è un personaggio famoso nel mondo dei social. Sul suo profilo pubblica sui scatti, esibizioni musicali e anche i suoi pensieri più intimi.

La nuova gieffina ha un carattere coinvolgente, molto estroso ed è anche satirica ed autoironica.

Elenoire parla di argomenti attuali raccontando il suo percorso di transizione e lottando a spada tratta per i diritti LGBT+.

Nel suo video di presentazione per il Grande Fratello Vip 7, Elenoire racconta il suo segreto: lei ha sempre fatto quello che voleva fare senza pensare al giudizio altrui.

Le sue unghie rosse sono il suo marchio di fabbrica e anche l’espressione simbolica del suo modo di vivere. Proprio per il fatto di essere libera di scegliere cosa essere, ha delle unghie lunghissime.

Ma sono vere? Ecco cosa ha svelato la showgirl durante la diretta del GF Vip. Scopriamolo insieme

Elenoire Ferruzzi è appena entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 7 e ha già guadagnato molti consensi.

I capelli biondi, le ciglia lunghissime e le unghie lunghe e rosse non passano affatto inosservate.

Tutti nel web si stanno domandando se siano vere, anche perché risultano sempre impeccabili ed è evidente che Elenoire abbia capito come giostrarle per qualsiasi attività. Anche se la nuova gieffina ha già ammesso che laverà poco i piatti proprio a causa delle sue unghie, la Ferruzzi non ha problemi nel raccontare la verità.

Pamela Prati, anche lei appena entrata nella Casa, si avvicina in diretta alla sua compagnia di frangetta, dopo aver ricevuto una frecciatina al veleno.

La ballerina apre il suo cuore e rivela di avere paura per la cura dei suoi capelli e pelle.

Approfittandone della situazione, Pamela domanda ad Elenoire se le sue unghie di ben 20 centimetri siano vere o meno.

La showgirl svela la verità e ammette che sono tutte sue anche se ha bisogno di qualche ritocchino.

“Sono mie e le faccio con la resina, l’acrilico. Non vedi che sono storte in alcuni punti? Ovvio che sono mie. Ormai fanno parte di me, non saprei nemmeno vedermi senza” svela Elenoire e aggiunge impaurita: “Però diventa un problema per fare il ritocco. A casa, ogni due settimane devo ritoccarle. Qui non so come farò“.

La Ferruzzi è preoccupato non solo per le sue unghie, ma anche per le sue ciglia finte. Di solito le ritocca dall’estetista, ma nella Casa non sa come fare, mentre Sonia Bruganelli viene colpita da Lei.

La verità spunta fuori in diretta: le unghie di Elenoire Ferruzzi sono vere. Ecco perché le ammaestra molto bene. Sarà una dura prova per le sue mani, ma la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7 ci stupirà sicuramente