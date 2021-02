Di fronte alle difficoltà della vita tutti amiamo pensare di essere in grado di rispondere nella maniera migliore. Ti sei mai chiesto, però, quanto sei forte? Ecco la risposta in base al tuo segno zodiacale.

Ognuno di noi reagisce ai problemi ed alle difficoltà in maniera diversa, questo è assodato.

Di certo ci sono persone che sono più pronte e più capaci di affrontare situazioni al limite mentre altri faticano a trovare il modo di esprimersi la momento giusto.

Il tuo segno zodiacale, però, potrebbe darci una risposta anche in base a questo!

Scopriamo insieme la classifica dei segni zodiacali, dai più dolci e teneri a quelli più duri e forti: dove ti posizioni tu?

Quanto sei forte? Ecco la risposta in base al tuo segno

La forza, ormai lo sappiamo, non è solo fisica.

Per combattere contro le avversità della vita, infatti, ci vuole coraggio, intraprendenza, resilienza ed un approccio mentale decisamente pratico.

Abbiamo già scoperto moltissimi aspetti della tua personalità solo grazie al segno sotto il quale sei nato.

Stelle e pianeti, infatti, influenzano moltissimo il nostro carattere e possono aiutarci a capire lati della nostra personalità che vengono fuori quando meno ce lo aspettiamo.

Se le previsioni per il mese di Febbraio per ogni segno zodiacale non ti bastano, infatti, puoi provare a leggere la classifica dei segni più cattivi dell’oroscopo (oppure dei segni più sensuali, che trovi qui) per scoprire alcuni tratti dei segni veramente inaspettati!

Oggi vogliamo scoprire quanto i segni sono in grado di affrontare le “intemperie” della vita; quali sono i segni più forti?

Parliamo di tutti quei segni che riescono a reagire in maniera “dura” e concreta alle difficoltà, che non si spaventano di fronte a niente e che tengono duro quand’è il momento.

Ecco la classifica dei segni più forti (e di quello meno combattivi) di tutto lo zodiaco.

I segni più dolci e teneri, che non riescono ad essere sempre forti: Cancro, Gemelli, Vergine ed Acquario

Essere dolci non vuol dire, sempre, non sapere come reagire di fronte alle situazioni più difficili. Questi segni, però, sono tra quelli che si lasciano, spesso, andare alla disperazione.

Non è di certo colpa loro! Il loro atteggiamento e modo di fare rendere loro impossibile non viaggiare con la mente e creare situazioni molto peggiori di quella che hanno davanti.

I nati sotto il segno della Vergine, infatti, nonostante il loro modo di fare spesso freddo e distaccato, soffrono molto le situazioni complicate e preferiscono allontanarsi piuttosto che affrontarle di petto.

Il Cancro è un segno famoso per risultare veramente cattivo quando si arrabbia ma, a fronte di una difficoltà imprevista, spesso rimane completamente spaesato. Vorrebbe avere qualcuno accanto che lo guidi e gli dia una mano sempre!

Stesso discorso per i Gemelli: il loro segno oscilla tra la sicurezza e la totale inettitudine quando si tratta di difficoltà! Spesso hanno paura di esporsi e finiscono per addossare agli altri i loro problemi.

Anche l’Acquario è un segno che, spesso e volentieri, rifugge dalle difficoltà; finché si tratta di organizzare ed avere un piano ben definito della sua vita va tutto bene ma, di fronte agli imprevisti, si gela completamente.

I segni più forti dello zodiaco: Scorpione, Capricorno e Pesci

Questi tre segni rappresentano il vero e proprio “zoccolo duro” dello zodiaco. Sono loro, infatti, i segni più forti fra tutti quanti!

Sono, infatti, sempre in grado di affrontare discussioni e situazioni sgradevoli, decisi sulla direzione giusta da prendere e (virtualmente) senza nessuna paura.

I Pesci, infatti, possono contare su una grande forza d’animo, che li aiuta anche nelle decisioni più difficili. Si tratta di un segno che non si abbatte facilmente e che può contare solo sulle sue forze.

Il Capricorno è un altro di quei segni che non hanno paura della solitudine di fronte alle sfide. Hanno imparato presto che la vita non è una passeggiata ed hanno deciso di attaccarla duramente. Niente li spaventa perché sanno bene cosa vogliono e fanno di tutto per ottenerlo.

Infine lo Scorpione, uno dei segni più duri e forti di tutto lo zodiaco. A loro va lo scettro di re, incontrastati, dei pianeti e delle stelle. Lottano con forza quando sono intrappolati in una situazione che non apprezzano e fanno di tutto per aiutare anche gli altri che sono in difficoltà.

Dopotutto sono dei leader nati; non hanno davvero paura di niente!