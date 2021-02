Amadeus è tornato a parlare in merito al problema che ha riguardato la band. E le dichiarazioni su Ibra fanno arrabbiare i milanisti

Non c’è pace per Amadeus in questi giorni che precedono l’inizio dell’edizione 2021 del festival di Sanremo. Dopo le polemiche sul pubblico in sala e la squalifica sventata per Fedez e Francesca Michielin, ora a far discutere è il recente caso di positività al Covid che ha riguardato Moreno Conficconi, componente della band Extraliscio.

Il presentatore ha spiegato che, a causa del protocollo vigente, la band è stata messa in isolamento e sottoposta al tampone di controllo. Nelle prossime ore si conoscerà il risultato e verrà presa una decisione definitiva. Se nessun altro membro è stato contagiato, probabilmente la band sostituirà Moreno il Biondo con Davide Toffolo dei Tre Ragazzi Allegri Morti.

Ad ogni modo, le prove degli Extraliscio sono state spostate di qualche giorno con la speranza che la spiacevole situazione rientri: “Ci auguriamo che possano essere presenti in gara”, ha detto il conduttore.

🔵 “Mancano 15 giorni a #Sanremo2021: sono state spostate in avanti le prove di #Extraliscio, ci auguriamo che possano essere presenti in gara. Oggi si saprà risultato #tamponi di altri componenti di band. Se negativi, dovranno fare una settimana di quarantena”. Lo dice #Amadeus. — RTL 102.5 (@rtl1025) February 18, 2021

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: “Sanremo: quando ci sarà Ibrahimovic, Naomi Campbell e gli altri ospiti”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: “Codacons contro Amadeus: ‘si faccia chiarezza sul suo cachet e su quello della moglie’ “

Amadeus, le parole su Ibrahimovic fanno arrabbiare i milanisti

Ma Amadeus è finito di nuovo nel mirino delle critiche a causa della presenza al Festival di Sanremo di Zlatan Ibrahimovic. Il campione del Milan sarà l’ospite d’onore dell’edizione 2021 e, come confermato dal programma ufficiale, ci sarà in tutte e cinque le serate.

“Ibra sa come organizzarsi, si allenerà in Riviera per tutta la settimana, meticolosamente come sempre. Non farà il pendolare? No, andrà a Milano mercoledì per la partita contro l’Udinese poi tornerà a Sanremo e rimarrà con noi”. Così il presentatore in merito a come si svolgerà la settimana dell’attaccante del Milan.

Ma se l’intenzione era quella di “tranquillizzare” i tifosi rossoneri, quest’ultimi non hanno invece preso bene le dichiarazioni, imputando ad Amadeus di volersi “sostituire” ad allenatore e staff tecnico della squadra. In un momento in cui la squadra di Milano ha perso la testa della classifica, avere Ibra impegnato con il Festival non è certo quello che i supporters speravano.