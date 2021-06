Lilibeth Diana è nata da poco ma le polemiche su di lei e sul suo nome sono già tantissime: è lotta tra la BBC e Harry e Meghan.

Non si placano le polemiche riguardo la secondogenita di Harry e Meghan, la coppia di ex duchi del Sussex che non smette di far parlare di sé. Dopo poco più di un anno dalla Megxit (l’annuncio che entrambi desideravano rinunciare ai privilegi reali per poter allontanarsi dalla famiglia di lui) ed una intervista decisamente esplosiva, i due hanno annunciato da poco la nascita della loro seconda figlia.

Il nome scelto per la bambina, però, è bastato a far nascere polemiche e critiche (come ci si poteva aspettare) che adesso stanno diventando ancora più agguerrite. A quanto pare, infatti, la BBC ha fatto delle dichiarazioni riguardo la possibilità che il nome della piccola fosse stato scelto “alle spalle” della Regina subito confutate dall’avvocato della coppia. Ma che cosa sta succedendo?

Lilibeth Diana, il nome della figlia di Harry e Meghan accende la polemica

C’era da aspettarselo, visto che Harry e Meghan non possono fare un passo senza essere attentamente scrutati e commentati dai media, inglesi e mondiali. La coppia di “ribelli“, infatti, riesce sempre ad attirare l’attenzione anche quando cerca di rimanere nell’ombra.

Certo, la nascita della loro secondogenita (dopo l’intervista shock rilasciata ad Oprah Winfrey e le accuse di razzismo nei confronti della Royal Family) avrebbe sicuramente attirato l’attenzione in ogni caso. Quello che, poi, ha fatto veramente drizzare le orecchie e le antenne ai media (nazionali ed internazionali) è la scelta del nome della secondogenita di Harry e Meghan.

Lilibeth Diana, infatti, è un nome decisamente particolare e che ha creato non poco scalpore quando è stato annunciato. Di certo, tutti siamo a conoscenza del perché il secondo nome sia Diana. Diana Spencer, la mamma di Harry e William, è stata la principessa più amata al mondo.

La sua tragica storia, le ombre sulla sua morte ed il ruolo della Royal Family riguardo la sua salute mentale sono da anni oggetto di disquisizioni da parte di tutto il mondo.

Era quasi scontato che uno dei suoi figli, ancora preadolescente quando Diana morì in un incidente autostradale, chiamasse la figlia in suo onore.

Meno accettato, però, è stato il primo nome: Lilibeth. A quanto pare, infatti, Lilibeth è il soprannome della Regina Elisabetta, che si fa chiamare così solo dai familiari più stretti. Il soprannome le sarebbe stato dato dal padre, il re Giorgio V, proprio perché da piccola Elisabetta non riusciva a pronunciare “Elizabeth” e balbettava. Tutto il mondo ha visto questa scelta come un chiaro tentativo di riappacificazione, nel tentativo di “intenerire” la nonna, dopo l’ultimo, burrascoso, anno.

C’è chi non ha apprezzato la scelta e chi, invece, si trova sempre dalla parte di Harry e Meghan: di certo, per essere una neonata, Lilibeth Diana ha già un grande peso sulle spalle! Ma la questione non è finita qui. Ci sono messi anche la BBC e l’avvocato della coppia a “battagliare” sul nome di Lilibeth!

L’avvocato di Harry e Meghan contro la BBC e le dichiarazioni sul nome della piccola

Secondo la BBC, infatti, Harry e Meghan avrebbero deciso di chiamare la figlia Lilibeth senza consultare prima la Regina. Fonti interne a Buckingham Palace avrebbero dichiarato che i due avrebbero preso la decisione in totale autonomia.

Ci sarebbe stata una chiamata tra la Regina ed Harry poco prima della nascita di Lilibeth ma il nome non sarebbe stato menzionato. Da Palazzo, quindi, arrivano delle voci che farebbero pensare ad una certa “freddezza” espressa dalla Regina nei confronti di Harry e Meghan. La BBC ha riportato queste voci, creando un vero e proprio caso tanto che è dovuto intervenire addirittura l’avvocato di Harry e Meghan.

“Una fonte del Sussex afferma che la regina è stata la prima persona che Harry ha chiamato dopo la nascita di Lilibet e durante quella conversazione ha condiviso la speranza della coppia di nominare la figlia in suo onore. Se non fosse stata di supporto, non avrebbero usato il nome.”

Ha sostenuto l’avvocato di Harry e Meghan, come riportato da INews.co.

“Coloro vicini al principe Harry confermano che lui abbia parlato con la famiglia stretta prima dell’annuncio, quindi forse questo rapporto evidenzia quanto gli aiutanti all’interno dell’istituto, che hanno appreso della notizia del bambino insieme al resto del mondo, non sappiano molto delle questioni private dei Sussex”

L’avvocato ha chiamato le dichiarazioni della BBC diffamatorie e promette di seguire la vicenda da vicino. Cosa ne pensate voi? Il nome di Lilibeth sarà stato scelto insieme alla Regina oppure sarà stata una “furba” mossa per riavvicinarsi alla Royal Family.