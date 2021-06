I segni più carismatici dell’oroscopo: scopriamo se ci sei anche tu in questa particolare classifica fatta quasi solo da numeri uno!

Questa sarà forse la classifica più difficile di tutta la nostra vita: come fare, infatti, a stabilire quale sia il numero uno tra tutte queste personalità così carismatiche?

Conosciamo tutti qualcuno che è un vero e proprio leader, che attira l’attenzione su di sé anche non volendo.

Bene, adesso, fortunatamente, sappiamo che l’oroscopo può darci una mano a rivelarlo: ecco la classifica dei cinque segni che sono i più “notevoli” dello zodiaco.

Chi ci sarà al primo posto? Si tratta sicuramente di una sfida molto dura.

I segni più carismatici dello zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Non tutti possiamo dire di essere persone carismatiche nella vita: i veri carismatici, infatti, sono decisamente rari!

Essere una persona di carisma, infatti, non vuol dire essere sempre il più rumoroso o il più visibile ma principalmente saper gestire gli altri senza che questi se ne rendano conto.

- Advertisement -

Hai un’amica che riesce, sempre e comunque, a farsi venire a prendere sotto casa? Conosci qualcuno che finisce per farti fare esattamente quello che vuole lui, senza muovere un dito?

Congratulazioni (più o meno)! Potresti conoscere qualcuno dei segni zodiacali più carismatici di tutto l’oroscopo.

LEGGI ANCHE –> Sai flirtare oppure no? Ecco la classifica dell’oroscopo dei segni che non sanno assolutamente flirtare

Scopriamo di chi si tratta ed anche se magari ci sei tu in questa classifica di oggi dell’oroscopo.

Pronto a provare?

Acquario: quinto posto

Impossibile (o quasi) sfuggire al carisma dell’Acquario. I nati sotto questo segno, infatti, non si presentano quasi mai come persone carismatiche o leader ma, sotto sotto, lo sono veramente!

L’Acquario è un segno che non accetta che le cose non vengano fatte come vuole lui e che per questo motivo riesce quasi sempre ad imporre la sua visione ed il suo pensiero.

Sono dei veri e propri carismatici… sotto copertura!

Scorpione: quarto posto

Anche se ci saremmo aspettati di trovarlo più in alto, anche lo Scorpione figura ovviamente nella nostra classifica.

Questo è un segno capace di indirizzare ed influenzare tantissime persone: non a caso, quindi, lo Scorpione si trova nella classifica dei segni più carismatici di tutti!

Avere a che fare con uno Scorpione vuol dire scontrarsi costantemente contro il suo carattere, forte e decisamente testardo.

Insomma, se state con uno Scorpione sapete bene che dovete aspettarvi un rapporto quantomeno difficile!

LEGGI ANCHE –> Sei un vero scienziato? Scopriamolo con la classifica dei segni che amano la scienza: l’oroscopo ci darà la risposta

Bilancia: terzo posto

Tra i segni carismatici troviamo anche tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Questo è un segno decisamente poco accomodante e che spesso mette gli altri in condizione di comportarsi esattamente come vuole lui.

La Bilancia, infatti, è abituata a comandare: sia nel gruppo degli amici, sia in amore e anche con i propri coinquilini.

Insomma: è praticamente impossibile sfuggire al suo carisma!

A volte, poi, il fatto che la Bilancia si presenti come estremamente dolce e remissiva, non aiuta a farci capire subito con chi abbiamo a che fare.

I nati sotto questo segno sono dei veri e propri “capetti“.

Gemelli: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica dei segni carismatici troviamo tutti i nati sotto il segno dei Gemelli. Questo segno è uno di quelli in grado di influenzare gli altri in maniera veramente molto pesante.

Spesso, infatti, i Gemelli sono capaci di manipolare gli altri, usando a loro vantaggio sentimenti, sensi di colpa ed anche situazioni al limite estremo.

Si tratta di un segno veramente molto furbo, capace di piegare gli altri al proprio volere senza che questi se ne possano rendere conto.

Insomma: avete a che fare con un nato sotto il segno dei Gemelli? Meglio fare attenzione!

LEGGI ANCHE –> I cinque segni più distratti di tutto l’oroscopo: ci sei anche tu? Scopriamolo subito

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni più carismatici dello zodiaco

Incredibile ma vero: sono i nati sotto il segno del Sagittario i veri carismatici dello zodiaco!

Beh, dopotutto, come vi avevamo detto prima, non è curioso che siano loro i carismatici visto che i veri leader sono rari (qui trovate ben spiegato il perché).

Insomma, potevamo aspettarcelo ma è comunque una sorpresa: i miti, dolcissimi, gentili ed infantili Sagittario sono i veri leader dell’oroscopo!

Questo è un segno che ha ottime capacità organizzative e che quando si trova a dover dirigere un “gruppo” riesce sempre a farli raggiungere risultati ottimali.

Il Sagittario, infatti, è un segno che fiorisce nelle posizioni di potere: riesce a mantenere rapporti ottimi con tutti e, al contempo, convincerli a fare esattamente quello che vuole lui.

Il Sagittario è un ottimo esempio di sinergia ed energia: un bravissimo leader, capace di lavorare con il gruppo e di farlo crescere insieme a lui.