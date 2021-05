Alcuni aspetti del nostro carattere dipendono dal nostro segno zodiacale. Ad esempio, ognuno di essi ha una musica preferita. Ecco la lista

Alcune persone sviluppano determinati gusti nel corso della loro vita. C’è chi ama più i rustici che i dolci, chi preferisce il mare alla montagna, chi ha ideologie politiche di destra o di sinistra, chi ha la propria squadra del cuore. Fa parte della nostra esistenza, siamo tutti diversi. Altrimenti la vita sarebbe qualcosa di noioso se fossimo tutti uguali. In ogni contesto, ognuno di noi sviluppa le proprie idee.

Questo discorso vale per tutti. E, soprattutto, è valido per qualsiasi argomento di cui si voglia discutere. Naturalmente, anche la musica rientra in questa casistica. Ognuno ha il suo genere preferito: c’è chi preferisce la musica classica, chi ama il rock più classico, chi preferisce il blues o chi è più attratto dalla musica contemporanea e ignora totalmente chi fossero Jimi Hendrix o John Lennon.

Non tutti sanno, però, che questo aspetto del carattere di una persona potrebbe dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Scopriamo quindi insieme quali sono i gusti musicali di ogni segno zodiacale.

I gusti musicali di ogni segno zodiacale: la lista segno per segno

- Advertisement -

Ognuno di noi ha il proprio carattere. C’è chi è più esuberante, chi è più timido, chi è più coraggioso e chi è più intraprendente. Oggi non vi parleremo di un aspetto del nostro carattere ma di una caratteristica, una preferenza. Ognuno di noi ha un tipo di musica preferita e dipende da tantissimi fattori. Spesso amiamo un determinato gruppo o cantante per motivi ben chiari.

È una questione di cultura, di istruzione, ma anche di insegnamenti ricevuti da piccoli o, semplicemente, di incontri fatti durante la vita. Non tutti sanno, però, che il nostro amore per un determinato genere musicale può dipendere anche dal nostro segno zodiacale. È possibile che le stelle riescano a spiegarci perché alcune note ci fanno battere il cuore molto di più rispetto ad altre.

Abbiamo già visto quali sono i segni più orgogliosi, quali sono i segni più tradizionalisti, quali sono i segni più pettegoli e quali sono i segni più talentuosi. Oggi non scopriremo una classifica ma un elenco: ecco la lista dei gusti musicali di ogni segno zodiacale.

Ariete

Chi è nato sotto questo segno zodiacale riesce sempre ad essere molto audace. Gli Ariete sono persone energiche, non si fermano mai e raramente si fanno spaventare dagli ostacoli. Amano le melodie e preferiscono i ritmi di danza tribali. Gli stili musicali preferiti sono l’afro e il rock. Quando ascoltano questi due generi si isolano completamente dal resto del mondo.

Toro

Coloro che sono nati sotto questo segno amano molto l’arte e la buona musica. Non escono mai di casa senza le cuffie nelle orecchie e la playlist deve essere sempre piena di canzoni di particolari generi. I Toro non hanno un genere preferito, spaziano dall’elettronica fino al classic rock, passando per il pop. Passano dai Beatles a Gigi D’Agostino senza grossi problemi. Il dream pop è probabilmente il genere che ascoltano di più.

I gusti musicali di ogni segno zodiacale: Gemelli

Chi è nato sotto questo segno preferisce ascoltare ritmi veloci. Il suo genere preferito è l’house ma non disprezza l’hip pop. Ama ascoltare canzoni creative, che possibilmente contengano giochi di parole. Per questo ascolta anche i grandi cantautori italiani, Gaber su tutti. Proprio perché i Gemelli ascoltano molto di più le parole che la melodia, il rap è un genere musicale molto apprezzato.

Ti potrebbe interessare anche – Sei anche tu uno dei segni più strani dello zodiaco? Scopriamolo subito

Cancro

Chi è nato sotto questo segno ama ascoltare i cantautori italiani. Fabrizio De André non può mai mancare nella playlist di un Cancro, che non disprezza i grandi cantautori stranieri. Bob Dylan su tutti, ma anche alcuni meno conosciuti dalla massa. Il Cancro ama ascoltare anche lo shoegaze, un sottogenere musicale dell’alternative rock proveniente dal Regno Unito.

Leone

Le persone che sono nate sotto questo segno zodiacale sono di solito molto focose e romantiche. Per questo motivo amano le canzoni d’amore, quelle piene di passione e drammaticità. È probabile che un Leone sia cresciuto con il poster di Claudio Baglioni nella propria cameretta. Ma c’è spazio anche per altri generi, spesso dipende semplicemente dall’umore di quel giorno.

I gusti musicali di ogni segno zodiacale: Vergine

Chi è nato sotto il segno della Vergine ama molto la lirica e la musica classica. Preferisce ascoltare questa musica in solitudine ma non disprezza il teatro, magari in una serata particolare. È la sua cultura che lo spinge ad apprezzare questo genere musicale. Ama le emozioni e la buona musica in generale. Alle cuffie preferisce sicuramente il vecchio vinile, che non manca mai nella casa di una persona di questo segno zodiacale.

Leggi anche – Introverso od estroverso? Scopri se sei uno dei segni più estroversi dello zodiaco!

Bilancia

Quelli che sono nati sotto questo segno zodiacale amano molto le canzoni d’amore. In particolare quelle degli anni ’80. Chi ha qualche anno in più ha vissuto sicuramente la diatriba tra Spandau Ballet e Duran Duran. Ma il cuore di una Bilancia vibra anche davanti al glam rock e all’elettronica. Difficilmente, però, ascolterà altro. Non ama scoprire generi musicali nei quali non si identifica.

Scorpione

Chi è nato sotto questo segno zodiacale ama la musica introspettiva e riesce a sentire emozioni che altri nemmeno possono immaginare di ricevere. Il suo genere sfiora l’underground, sia a livello testuale che musicale. Per uno Scorpione, la musica è qualcosa che deve scavare in profondità, che deve arrivare fino all’anima di una persona. La musica è qualcosa di intimo.

Sagittario

Le persone che sono nate sotto questo segno dello zodiaco amano molto il divertimento e l’avventura. Questo aspetto del loro carattere finisce per condizionare anche i gusti musicali. Il Sagittario è molto attratto dalla trap, gli piacciono le novità che arrivano dalle altre parti del mondo. Ama generi musicali che riescano a fargli provare emozioni forti e piene di energia.

Capricorno

Le persone nate sotto questo segno zodiacale amano molto la tradizione. Per questo motivo generi musicali come il pop e la musica classica sono quelli che preferisce. Il Capricorno è una persona spesso nostalgica, quindi può passare anche intere giornate in un negozio di dischi alla ricerca dell’album del suo cantante pop preferito dei tempi della scuola. È allergico a tutto ciò che è moderno, probabilmente nemmeno conosce l’esistenza di YouTube!

I gusti musicali di ogni segno zodiacale: Acquario

Chi è nato sotto questo segno zodiacale ama generi musicali moderni come la techno, l’indie o il britpop. Anche chi non è giovanissimo preferisce spaziare in ambiti moderni, sempre alla ricerca di generi nuovi da ascoltare. Un Acquario è sempre alla ricerca di una scossa, fa parte del suo modo di affrontare la vita. Si tratta di un segno viscerale, per questo ama sperimentare sotto tutti i punti di vista.

Pesci

Le persone che sono nate sotto questo segno zodiacale amano i ritmi ipnotici. Spaziano dall’afro fino ad arrivare all’ambient elettronico più oscuro. Di solito i Pesci riescono a percepire sensazioni che altri non capiscono, per questo hanno gusti musicali poco convenzionali. È molto improbabile che gli altri conoscano un gruppo musicale amato da una persona di questo segno. È praticamente impossibile che una persona nata sotto il segno dei Pesci conosca un solo partecipante al Festival di Sanremo.