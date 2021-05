Oggi scopriremo quali sono i segni più pacifici dello zodiaco e quelli che non lo sono per niente. Scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Molte persone sono predisposte a comportarsi in un determinato modo. C’è chi ha un modo di porsi più aggressivo e chi, al contrario, tende a sopportare di più. È una questione caratteriale. Questo non significa essere buoni o cattivi, ma semplicemente affrontare la vita in un modo diametralmente opposto. E non è detto che chi supera ogni tanto il limite sia per forza peggiore di chi non lo fa mai.

Stiamo parlando delle persone pacifiche. I pacifici riescono sempre ad andare oltre, a mettersi l’anima in pace quando succede qualcosa. Sono persone che tendono a non soffermarsi su ogni dettaglio, per evitare discussioni. Questo non significa che accettino ogni ingiustizia senza colpo ferire. Semplicemente, lo fanno in maniera pacata: con un sorriso e con toni sempre pacati.

Si nasce così o si diventa con il passar del tempo. In entrambi i casi bisogna lavorarci molto. Non è facile mantenere sempre la calma e ignorare il proprio istinto. Probabilmente i pacifici vivono meglio, non portano rancori, si godono ogni momento bello della vita. Non è facile riconoscerli, a volte c’è chi vuole sembrare mite e invece nasconde un animo guerriero.

Non tutti sanno, però, che questo aspetto del carattere di una persona potrebbe dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Scopriamo quindi insieme quali sono i segni più pacifici dello zodiaco e quelli che non lo sono per niente.

I segni più pacifici dello zodiaco e quelli che non lo sono per niente

Ognuno di noi ha il suo carattere. C’è chi è più istintivo, chi è più aggressivo, chi è più ottimista e chi tende sempre a non portare rancori. Stiamo parlando dei pacifici. È una categoria tendenzialmente composta da persone che si godono la vita e che provano sempre ad evitare qualsiasi tipo di discussione. Alcuni lo sono veramente, altri non lo sono affatto.

Non tutti sanno che questo modo di essere può dipendere dal nostro segno zodiacale. In base alle stelle e alla data di nascita, infatti, possiamo sviluppare un determinato tipo di caratteristica. È possibile capire se una persona affronterà una determinata situazione in maniera pacifica o proverà a vendicarsi alla prima occasione.

Abbiamo già visto quali sono i segni più fortunati, quali sono i segni più tradizionalisti, quali sono i segni che sanno corteggiare meglio e quali sono i segni più pessimisti. Oggi scopriremo invece quali sono i segni più pacifici e quelli che, al contrario, non lo sono. Ecco la classifica.

Ariete: quelli che non sono così tanto pacifici

Le persone nate sotto questo segno tendono ad infiammarsi facilmente. Quando qualcosa non va come vorrebbero danno in escandescenza. Quando si arrabbiano hanno sempre l’abitudine di esprimere la loro opinione, risultando spesso polemici. Una volta sfogata la rabbia, però, si rilassano e tornano sereni in pochissimo tempo. Non portano rancore con nessuno.

Per questo motivo non possono essere considerati tra i più pacifici, però la loro capacità di stoppare una discussione una volta finito il momento di sfogo li rende comunque meritevoli di entrare in classifica. Molto spesso un Ariete è in grado di sorprendere chi gli sta intorno, nel bene e nel male.

Toro: quelli apparentemente pacifici

Chi è nato sotto questo segno ama la tranquillità e per questo prova sempre a non esasperare i rapporti con le altre persone. Quando vengono provocati, però, tirano fuori l’energia che serve a scatenare una lite. Si tratta di persone all’apparenza tranquille che nascondono una grande voglia di farsi valere. Spesso, però, non ci riescono. Un Toro combatte soltanto quando l’argomento gli interessa, altrimenti lascia perdere.

Proprio per questo motivo hanno la nomea di essere persone pacifiche. Ma sappiamo come dice il detto: mai fidarsi delle apparenze.

I segni più pacifici dello zodiaco. Gemelli: i pacifici, ma solo quando vogliono

Le persone nate sotto questo segno zodiacale riescono sempre a mostrarsi pacifiche, se vogliono. Quando devono ottenere qualcosa, invece, sanno essere spietati e danno filo a torcere a chiunque. Ma deve valerne la pena, il più delle volte non provano interesse a scatenare una lite per qualcosa di futile. Non si tratta di persone che amano perdere tempo, si impegnano solo se è necessario farlo.

Proprio perché non hanno molti interessi tendono a risultare persone pacifiche. Risparmiano energie per le guerre che vale la pena combattere. In altre parole, non sono disposti a perdere.

Cancro: i pacifici con le persone estranee

Chi è nato sotto questo sogno solitamente è una persona abbastanza permalosa. Quando conoscono una persona nuova tendono ad essere molto pacifici. Vogliono sempre provare a fare una bella figura con gli altri e ad apparire dolci. Ma non è sempre mostrano la loro vera anima, chi frequenta un Cancro sa che difficilmente si mostrerà all’inizio di un rapporto.

Infatti, quando una relazione va avanti, iniziano a venire fuori i problemi: il Cancro difficilmente risparmia scenate al partner o a un amico, anche per questioni di piccola importanza. Per questo riesce sempre a sorprendere gli altri, non sempre in positivo. Mai fidarsi di un Cancro che sorride, potrebbe attaccare da un momento all’altro.

Leone: quelli che sono pacifici solo in famiglia

Le persone nate sotto questo segno zodiacale si adattano molto bene alle varie situazioni alle quali la vita le sottopone. Quando sono in mezzo a persone che amano tendono ad essere molto pacifiche. Si circondano di persone alle quali vogliono bene. Sul lavoro, invece, la situazione cambia. I nati sotto il segno del Leone tendono a prevalere sugli altri e sono disposti a tutto per farlo.

Da un lato provano ad ottenere sempre tutto con garbo, dall’altro, quando vedono che non stanno ottenendo i risultati sperati, vanno oltre e arrivano a compiere gesti estremi pur di uscirne vincitori. Questo, ovviamente, può provocare liti e può portare a provvedimenti disciplinari seri. Se non riescono a farsi venerare, preferiscono farsi temere. Tutto è meglio dell’indifferenza per loro.

I segni più pacifici dello zodiaco. Vergine: quelli che non sono pacifici per niente

Le persone nate sotto questo segno zodiacale non sono per niente pacifiche. Basta poco per far arrabbiare qualcuno nato sotto il segno della Vergine e questo li rende spesso nervosi. In questi casi, attaccano chiunque si trovi intorno a loro. Quando iniziano una diatriba con qualcuno non mollano mai, la portano fino in fondo. Anche per semplici incomprensioni o piccoli battibecchi con amici.

Possono essere molto polemici e spesso rovinano le proprie amicizie. Non si preoccupano delle conseguenze che potrebbe avere una parolina in più o un gesto un po’ più spinto: quando sono arrabbiati non hanno freni! E non si fanno problemi se devono essere scorretti quando devono ferire qualcuno. È complicato andare d’accordo con una persona della Vergine, spesso è meglio stare alla larga da loro.