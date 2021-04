Ilary Blasi ha dei preferiti tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021? Ecco i nomi rivelati dalla famosa conduttrice televisiva.

Tra i vari concorrenti del famoso programma in diretta dall’Honduras, sicuramente abbiamo tutti qualche preferito.

C’è chi tifa per la vincita di qualcuno o chi, addirittura, spera che sia una persona in particolare a perdere.

Avere delle preferenze potrà sembrarci infantile ma, insomma, si tratta della base di un reality show!

Oggi, però, Ilary Blasi ha deciso di rendere note le sue in un’intervista rilasciata su Repubblica.

Ecco di chi stiamo parlando.

Isola 2021: ecco chi sono le due concorrenti preferite di Ilary Blasi

Che l’Isola dei Famosi 2021 divida le opinioni del pubblico è scontato.

I concorrenti, divisi in due squadre, lottano per vincere le sfide ma, a casa, si svolge una competizione molto più dura.

Quelle delle preferenze nei cuori degli spettatori!

Ma, ovviamente, a guardare l’Isola 2021 non ci sono solo i telespettatori a casa ma anche l’equipe in studio.

Dalle pagine di Repubblica, quindi, la conduttrice dell’adventure game ha deciso di “confessarsi”.

“I naufraghi li sto ancora studiando, in ogni puntata uno va su e l’altro giù. Ho una passione per Valentina Persia, sarà che è romana, poi adoro Vera Gemma: è libera. Sull’isola alla fine sono tutti un po’ burinos e un po’ rafinados. Ma nella vita la differenza la vedi. Io sono della tribù burinos, orgogliosamente”

Insomma, a quanto pare anche Ilary Blasi fatica a trovare il suo preferito visto che, ad ogni puntata, l’affetto per i concorrenti cresce.

Di certo, però, la conduttrice per ora apprezza particolarmente Valentina Persia (che viene dalla sua stessa città, Roma) e Vera Gemma.

Ci saremmo stupiti se tra le sue preferenze avessimo trovato il modello Akash, protagonista di moltissime polemiche (non ultime quelle riguardo il colore dei suoi occhi e le sue parole dure su Ilary) e contro il quale la stessa conduttrice si era decisamente sfogata.

Ilary Blasi si apre riguardo la conduzione del reality show

La conduttrice, poi, ha continuato parlando del suo rapporto con l’Isola dei Famosi e riguardo cosa trova interessante di questo lavoro.

“Mi diverto molto, a me il reality piace, c’è un po’ di tutto: la diretta, l’imprevisto, gli ospiti, gli opinionisti. Posso essere me stessa e mi sento a mio agio“.

Per Ilary, a quanto pare, l’Isola non è solo lavoro.

Sulle pagine di Repubblica, infatti, la famosa conduttrice ha affermato di guardare l’Isola come se fosse semplicemente un programma

“Sono ironica, cinica a volte. Certe cose delle squadre Burinos-Rafinados mi fanno ridere“.

Insomma, per Ilary Blasi il vero divertimento e la spina dorsale dello show sono proprio i concorrenti.

Con il loro modo di fare genuino e bizzarro (come ad esempio la passione di Drusilla Gucci per le ossa), sono proprio i partecipanti allo show a rendere possibile il successo dell’Isola dei Famosi.

Inutile dire, quindi, che anche Ilary attende con ansia la puntata di stasera, per scoprire chi verrà eliminato e come procederà il programma.

Se, però, in nomination non ci sono ancora le sue preferite, tutto può succedere nel corso della prossima puntata.

E voi, per chi tiferete oggi?