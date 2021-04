Dove si potranno vedere i funerali del Principe Filippo? Dopo qualche cambiamento di orario, sarà Marco Liorni a seguirli: ecco dove.

Si tratta di un evento che, per quanto non sia lieto, di certo sarà uno dei più importanti e seguiti. Parliamo delle esequie funebri del Principe Filippo, che verranno trasmesse in diretta.Ecco dove vederle, in quale giorno ed a che ora anche in Italia.

La cerimonia funebre per i funerali del principe Filippo, morto una settimana fa, verrà tenuta nella cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor. La TV italiana trasmetterà l’evento in diretta e noi potremo vederlo sui canali della Rai.

A seguirlo per noi, infatti, sarà Marco Liorni, il conduttore televisivo che presenta la trasmissione di Rai1 ItaliaSì!. La trasmissione va in onda, dal 2018, tutti i sabato pomeriggio a partire dalle 16.00 fino alle 18.45 tranne rari casi ed eccezioni.

Ebbene, i funerali del Principe Filippo rappresentano proprio una di queste eccezioni, visto che il programma, per l’occasione, inizierà alle 15.45. La decisione della Rai, infatti, è quella di trasmettere i funerali del Principe Filippo all’interno della trasmissione ItaliaSì!.

Per seguire i funerali, quindi, vi basterà sintonizzarvi a partire dalle 15.45 (non un minuto più tardi!) su Rai1, nella giornata di sabato 17 Aprile 2021. La trasmissione della cerimonia sarà di certo una delle testimonianze più importanti del 2021.

Non avremo l’occasione di assistere, “solo“, alla celebrazione per la vita del Principe di Edimburgo (che, nei suoi 99 anni di vita è stato addirittura considerato una divinità) ma potremo anche vedere la situazione della Famiglia Reale. Gli sconvolgimenti nati l’anno scorso, quando Harry e Meghan hanno annunciato che avrebbero rinunciato ai titoli reali (pensate che c’è anche un film in lavorazione sulla storia), hanno certamente cambiato le carte in tavola.

Harry al funerale del nonno: il gesto della Regina per non metterlo in imbarazzo

Tra gli ex Duchi del Sussex e la Royal Family non corre buon sangue, ormai è risaputo. Ad esacerbare la situazione ci sono state le accuse di razzismo, mosse alla Royal Family durante un’intervista rilasciata da Harry e Meghan ad Oprah Winfrey. A complicare il tutto, però, ci si è messo anche il fatto che l’intervista è uscita in un periodo decisamente particolare.

Filippo, infatti, era stato ricoverato per due mesi e l’intervista (secondo le malelingue) sarebbe stato un vero e proprio colpo di grazia. Harry, che non torna in patria da un anno anche a causa della pandemia, parteciperà al funerale: di Meghan ancora non si sa nulla.

Certo, la gravidanza avanzata potrebbe impedirle di prendere l’aereo ma c’è chi giura che la donna non abbia voglia di affrontare i familiari del marito. (E anche chi afferma che il popolo inglese non li vuole sul suolo britannico). A quanto pare, inoltre, le indiscrezioni raccontano che gli altri membri della Royal Family si asterranno dall’indossare la divisa militare.

La decisione è stata presa dalla regina Elisabetta, per evitare di mettere in imbarazzo il nipote. La Regina, infatti, ha deciso che tutti i membri “senior” della Famiglia Reale indosseranno solo cravatta ed abito scuro. La tradizione, infatti, vorrebbe che tutti si riunissero mostrando la divisa militare; Harry, però, dopo aver rinunciato ai titoli reali non può indossarla e sarebbe l’unico.

La Regina, quindi, ha stabilito di interrompere la tradizione, onde non mettere in imbarazzo Harry che sarebbe stato, insieme ad Andrea, l’unico a presentarsi senza divisa militare. Il gesto avrà sicuramente delle ripercussioni: vedere i funerali in diretta ci permetterà di capire quali!