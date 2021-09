Isabella Ricci non perdona: sferra un attacco sui social e stende tutti

Isabella Ricci sferra un attacco sui social dopo la prima settimana di Uomini e Donne: le parole della dama stendono tutti.

Isabella Ricci nuova regina di Uomini e Donne? Dopo l’esordio nella scorsa stagione, Isabella è tornata nel parterre per cercare l’amore. Le prime puntate, però, hanno visto Isabella al centro dello studio per le discussioni con Gemma Galgani.

Nel corso della puntata trasmessa il 16 settembre, infatti, Maria De Filippi ha trasmesso un filmato in cui Gemma si sfogava dietro le quinte parlando proprio di Isabella. In studio, la rivalità tra le due dame si è accesa ed oggi, in attesa di tornare in studio, Isabella ha pubblicato un post su Instagram che, per alcuni utenti, potrebbe essere una frecciatina a Gemma.

Isabella Ricci, le parole dopo gli scontri con Gemma Galgani a Uomini e Donne

Gemma Galgani continua a non credere ad Isabella Ricci considerandola finta e accusandola di essere in cerca di visibilità per aver aperto una pagina Instagram che sponsorizza. Accuse a cui Isabella ha risposto in studio.

“Io ho una carta di credito e ho pagato la mia sponsorizzazione. Dimmi che problemi hai con me. Ti trovo una persona maleducata, scortese e un filino cattiva”, sono state le parole di Isabella. Tina Cipollari ha difeso la Ricci schierandosi contro Gemma Galgani che è stata attaccata dalla bionda opinionista anche per aver scelto di rifarsi il seno.

“Ciao Amiche! Io ho 62 anni e ho imparato che, a una certa età, è meglio togliere che mettere. Dai gioielli, al trucco, ai vestiti e a tutto ciò che è apparenza … la parola d’ordine è: semplicità! Sarete molto più belle”, ha scritto Isabella come potete vedere nella foto qui in alto.